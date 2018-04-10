مدعية "الجنائية الدولية" تسعى لولاية قضائية بشأن الروهينجا

القاهرة - مصراوي:

طلبت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من المحكمة، الفصل فيما إذا كانت لديها ولاية قضائية بشأن ترحيل الروهينجا من ميانمار إلى بنجلادش، وهي جريمة محتملة ضد الإنسانية وذلك حسبما أشار ملف نُشر، الاثنين - وفق لسكاي نيوز.

وقد يمهد أي حكم يؤكد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد الطريق أمام بنسودا للتحقيق في ترحيل مئات الآلاف من الروهينجا على الرغم من احتمال عدم تعاون ميانمار.

وقالت بنسودا في الملف "هذه ليست مسألة نظرية ولكن مسألة واقعية تؤثر على ما إذا كانت المحكمة قد تمارس الولاية القضائية.. للتحقيق والمحاكمة إذا دعت الحاجة لذلك".

والسبب الرئيس في التشكيك في الولاية القضائية للمحكمة هو أن ميانمار ليست عضوا بالمحكمة رغم عضوية بنغلادش بها.

وقالت بنسودا إنه نظرا لطبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود، فإن حكما في صالح الاختصاص القضائي للمحكمة سيتماشى مع المبادئ القانونية المرعية.

لكنها أقرت بعدم وضوح تعريف جريمة الترحيل وحدود اختصاص المحكمة.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 700 ألف شخص، معظمهم من مسلمي الروهينجا، فروا من منازلهم إلى بنجلادش بعدما أطلقت هجمات شنها متمردون في أغسطس من العام الماضي شرارة حملة قالت المنظمة الدولية إنها تصل إلى حد التطهير العرقي.