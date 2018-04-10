" تم تسليم الطرد" .. رسالة غامضة وطلب لجوء سياسي في قضية اغتيال الجاسوس الروسي السابق

وكالات

طلبت "يوليا" ابنة الجاسوس الروسي السابق "سكريبال"، لجوءً سياسياً لبريطانيا، بعد عملية الاغتيال بغاز الأعصاب، والتي هزت المجتمع الدولي.

جاء ذلك بعد تصريحات لأقاربها في روسيا أفادت بأنها محتجزة في بريطانيا، ولا تستطيع ان تدلي بحقيقة الوضع الذي تعيش فيه، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة ان سلاح الجو الملكي اعترض رسالة إلي موسكو تقول "تم تسليم الطرد"، بعد ساعات من تسمم سيرجي سكريبال وابنته يوليا، مضيفة ان بريطانيا شاركت تلك المعلومات مع حلفائها قبل حملة طرد 100 دبلوماسي روسي من دول مختلفة حول العالم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية أن الرسالة كانت موجهة من سوريا إلى موسكو، وتم اعتراضها في موقع استماع في قبرص يتبع القوات الجوية البريطانية.