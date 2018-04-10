وزير خارجية اليابان يزور سول قبيل محادثات بين الكوريتين

طوكيو -(د ب أ) :

قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو إنه سيبحث البرنامج النووي لكوريا الشمالية وقضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم بيونج يانج منذ عقود، في محادثات مع زعماء كوريا الجنوبية غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي كونو بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ، الذي سيعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في 27 نيسان/أبريل.

وقال كونو للصحفيين قبل أن يغادر اليوم الثلاثاء إنه سيطلب من مون مناقشة مسألة الاختطاف مع كيم، مضيفا: "أود أن أقوم بعرض شامل لوجهات النظر بشأن قضايا كوريا الشمالية".

يذكر أن كوريا الشمالية اختطفت ما لا يقل عن 17 مواطنا يابانيا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وفقا للحكومة اليابانية.

وفي عام 2002 ، عندما التقى رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي مع الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونج إيل في بيونج يانج، أقر كيم بأن المواطنين اليابانيين قد اختطفوا من قبل عملائه واعتذر.

ثم عاد خمسة من أصل 17 إلى اليابان بعد أكثر من 20 سنة.

وسيسعى كونو خلال رحلته إلى سول أيضا لتأكيد حاجة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على بيونج يانج ، بما في ذلك من خلال العقوبات ، إلى أن تتخلى عن برامجها الصاروخية والباليستية بطريقة "كاملة ، يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها"، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مسؤولين يابانيين لم تكشف عنهم.