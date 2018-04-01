حماس: تفاصيل جديدة حول مُنفذي استهداف موكب الحمدالله في غزة

القاهرة- مصراوي:

كشفت حركة حماس، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول مُنفّذي استهداف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله.

وأعلنت حماس، في نبأ عاجل نقلته وكالة سبوتنيك، أن "استهداف موكب الحمدالله نفّذه مجموعات سلفية تديرها جهة أمنية فلسطينية"، بحسب قولها.

في مارس الماضي، لقي المُشتبه في محاولة اغتيال الحمدالله، أنس أبوخوصة، متأثرًا بجراحه بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التابعة لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، في قطاع غزة. وكذلك قُتِل مُسلح آخر ورجلي أمن في تبادل إطلاق النار.

واتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حماس بالوقوف وراء الاعتداءالذي استهدف موكب رئيس الوزراء خلال زيارته قطاع غزة في 13 مارس الماضي، وقرر اتخاذ سلسلة اجراءات في القطاع.

واثر الانفجار، جرح 6 من مرافقي الحمدالله، الذي رافقه في الزيارة مدير الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج. ونصبت قوات الأمن التابعة لحماس، نقاط تفتيش في بعض شوارع غزة وتقوم بتفتيش السيارات وأوراق الهوية.