مركبة عسكرية حوثية تدهس امرأة بطريقة بشعة

القاهرة - مصراوي:

أفادت مصادر يمنية أن إمرأة لقيت حتفها فيما أصيبت اثنتين لجروح بالغة ، إثر تعرضهن لدهس مركبة عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في وسط مدينة ذمار جنوب صنعاء.

وأكدت المصادر لسكاي نيوز أن المركبة العسكرية التابعة للحوثيين كانت تمر وسط مدينة ذمار بسرعة، واقدمت على دهس ثلاث نساء اثناء تجولهن في سوق شعبي مما أدى الى وفاة إحداهن فورا ، وإصابة اثنتين بجروح خطرة.