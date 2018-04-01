  • عاجل:تعديل موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية إلى الثالثة عصر غدٍ الاثنين
    • 1338735 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    علاوة المعاشات أحد السعف السيارات الكهربائية محمد صلاح أوبر وكريم العملية الشاملة 2018

    جرحى بـ"معركة بالأسلحة النارية" في ولاية أمريكية

    11:31 ص الأحد 01 أبريل 2018
    جرحى بـ"معركة بالأسلحة النارية" في ولاية أمريكية

    الشرطة الأمريكية

    القاهرة - مصراوي:

    أصيب 4 أشخاص في "معركة بالأسلحة النارية" أثناء القيادة على طريق سريع في ولاية نورث كارولينا الأميركية، حسبما أفادت السلطات، الأحد.

    ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مكتب شرطة مقاطعة كليفلاند قوله في بيان صحفي إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين ركاب سيارتين على الطريق السريع بالقرب من منطقة كينجز ماونتين.

    وتوقفت سيارة واحدة تقل ثلاثة رجال مصابين في الممر الشرقي ، بينما غادرت الأخرى المكان.

    ونقل الشباب الأربعة، وهم في منتصف العشرينات، إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي بدت غير خطيرة.

    ولم ترد تفاصيل عن سبب اندلاع الشجار المسلح.

    معركة بالأسلحة النارية ولاية نورث كارولينا

    الخبر التالى:

    اختفاء محامٍ بنجلادشي بارز بعد محاكمة إسلاميين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان