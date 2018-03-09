ولي العهد السعودي يبحث مع وزير دفاع بريطانيا مكافحة الإرهاب

لندن - (أ ش أ)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع نظيره العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

وتناول ولي العهد السعودي -خلال اجتماعه مع وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون في القاعدة الجوية (نورثهولت) اليوم الجمعة وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخباري- بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.