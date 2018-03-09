محمد بن سلمان يلتقي وزير خارجية بريطانيا في حضور رئيس المخابرات السعودية

مصراوي – (وكالات)

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ، واستعرضا في لقاءهما مستجدات الاوضاع بالمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنهما استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.

حضر اللقاء الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير المملكة لدى بريطانيا، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب البريطاني، السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نايل كرومبتون، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية .

وذكرت قناة العربية السعودية في وقت سابق أن الاتفاقات المشتركة بين البلدين خلال زيارة ولي العهد إلى بريطانيا سوف تصل إلى حوالي 65 مليار جنيه إسترليني.