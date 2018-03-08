لمحاربة الإرهاب .. تعدد الزوجات للأغنياء فقط في "كانو" النيجيرية

وكالات

ينوي محمدو سانوسي الثاني أمير مدينة "كانو"، الواقعة شمال نيجيريا، إصدار قرار مثير للجدل؛ حيث سيسمح من خلاله بتعدد الزوجات للأغنياء فقط.

وفقًا لصحيفة " senenews" الناطقة بالفرنسية، أعلن سانوسي الثاني أن إمارته والباحثين في جامعة بايرو يعملون على قانون جديد خاص بالقضايا المتعلقة بالزواج، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة تخطط لمنع الفقراء من الرجال أو الأشخاص الذين يعانون من ظروف صعبة، من الارتباط بزوجة ثانية.

وفي خطاب ألقاه سانوسي، أرجع القرار إلى "أن هناك صلة بين تعدد الزوجات والفقر والإرهاب" بحسب زعمه، وقال: "لقد رأينا العواقب الاقتصادية التي خلقها الرجال الذين لا يستطيعون الإنفاق على زوجة ويتزوجون بأربعة، إنهم ينجبون عشرين طفلًا بسهولة ولا يستطيعون إطعامهم أو تثقيفهم، إنهم يتخلون عنهم في الشارع وينتهي بهم المطاف بالوقوع في أيدي الإرهابيين".

وتقول الصحيفة إن سانوسي هو زعيم مؤثر في شمال نيجيريا، وكان رئيسًا لبنك نيجيريا المركزي، ويشير إلى أن هذا القانون "سيحظر الزواج القسري، وسيجرم العنف المنزلي، ويشدد شروط الارتباط بزوجة ثانية، وسيجبر الرجال على تولي مسؤولية أبنائهم".