أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد بن سلمان حفل توزيع جوائز الأوسكار نادي الزمالك شهادة أمان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018

أسد يهاجم طفلة في جدة.. وتوجيه فوري من نائب أمير مكة

02:17 ص الخميس 08 مارس 2018
أسد يهاجم طفلة في جدة.. وتوجيه فوري من نائب أمير مكة

صورة من محتوى الفيديو

وكالات

هاجم أسدٌ طفلةً، أمس الثلاثاء، خلال فعالية مهرجان ربيع جدة بجوار أويسس مول.

من جانبه، وجه أمير مكة بالنيابة عبد الله بن بندر، بإيقاف فعالية مهرجان ربيع جدة، والتحقيق في حادثة الطفلة التي هاجمها "الأسد".

كما وجه -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- بمعاقبة المتسبب في الحادث.

وبحسب مقطع مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأطفال كانوا يلهون مع أسد، قرب منصة الفعالية قبل أن يخرج عن السيطرة ويهاجم الحشد، وسط حالة من الهلع انتهت بمهاجمة الأسد الطفلة، التي سرعان ما تدخل المدرب وأنقذها من بين أنيابه ومخالبه.

واتهم ناشطو مواقع التواصل، أهالي الأطفال بالاستهتار بأرواح أبنائهم وعدم المسؤولية، كما لاموا الجهة المنظمة بسبب سلوكها غير المسؤول.

أسد جدة أمير مكة

الخبر التالى:

البيت الأبيض يلمح لاستثناء بعض الدول من رسوم ورادات الصلب والألومنيوم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان