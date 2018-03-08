أسد يهاجم طفلة في جدة.. وتوجيه فوري من نائب أمير مكة

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وكالات

هاجم أسدٌ طفلةً، أمس الثلاثاء، خلال فعالية مهرجان ربيع جدة بجوار أويسس مول.

من جانبه، وجه أمير مكة بالنيابة عبد الله بن بندر، بإيقاف فعالية مهرجان ربيع جدة، والتحقيق في حادثة الطفلة التي هاجمها "الأسد".

كما وجه -في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- بمعاقبة المتسبب في الحادث.

وبحسب مقطع مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأطفال كانوا يلهون مع أسد، قرب منصة الفعالية قبل أن يخرج عن السيطرة ويهاجم الحشد، وسط حالة من الهلع انتهت بمهاجمة الأسد الطفلة، التي سرعان ما تدخل المدرب وأنقذها من بين أنيابه ومخالبه.

واتهم ناشطو مواقع التواصل، أهالي الأطفال بالاستهتار بأرواح أبنائهم وعدم المسؤولية، كما لاموا الجهة المنظمة بسبب سلوكها غير المسؤول.