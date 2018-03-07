سلطان بن سحيم: أمير قطر السابق أمر بقتل القذافي ومحاولة اغتيال الملك عبدالله

القاهرة - (مصراوى):

كشف المعارض القطري سلطان بن سحيم عن تورط أمير قطر السابق الشيخ حمد بم خليفة في قتل الزعيم الليبي معمر القذافي، بالإضافة إلى مؤامرة لاغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز.

وقال ابن سحيم: "القذافي قتل بأوامر مباشرة من أمير قطر السابق".

كما أشار المعارض القطري إلى مساندة حمد بن خليفة، أمير قطر السابق، للثورات العربية، مؤكدًا أن الدوحة استخدمت جماعة الإخوان المسلمين لتهديد جيرانها من دول الخليج.

وأضاف ابن سحيم أن أمير قطر السابق، استخدم الأموال فى تهديد الدول العربية وإسقاطها، مؤكدا أن ميزانية أمن الدولة فى قطر تساوى جميع رواتب الحكومة.

وأكد المعارض القطري أن جهود حمد بن خليفة كانت تهدف إلى نشر الفوضى فى البحرين ومحاولة إسقاط الدولة المصرية، مضيفا:"نبرئ أسرة آل ثانى من تهديد السلطة القطرية للدول الخارجية".

وواصل: "الأسرة القطرية لا تعرف إلا الغدر والخيانة، وهناك مجموعة من جهاز أمن الدولة اقتحموا البيت وأهانوا كل من كان متواجد بالمنزل، وكسرا صور آل سحيم، وسرقوا وثائق مهمة".