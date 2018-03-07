برلسكوني يدعم الزعيم اليميني سلفيني ليكون رئيس وزراء إيطاليا المقبل

روما - (د ب أ):

قال سيلفيو برلسكوني في مقابلة اليوم الاربعاء إنه يجب أن يكون زعيم رابطة أقصى اليمين ماتيو سلفيني هو رئيس وزراء إيطاليا القادم .

وتولى سلفيني (44 عاما) قيادة الكتلة البرلمانية لجناح اليمين بعد أن فازت الرابطة بأصوات أكثر من تلك التي حصل عليها حزب "فورزا إيطاليا" الذي يتزعمه برلسكوني في الانتخابات العامة التي جرت يوم الاحد الماضي.

وقال برلسكوني (81 عاما) لصحيفة "كوريير ديلا سيرا" اليومية "سنؤيد بإخلاص محاولة سلفيني لتشكيل حكومة. إنني مقتنع بأننا سننجح: بالنسبة لي.. سأكون هناك لدعمه".

وطبقا للنتائج شبه النهائية، حصلت الاحزاب المتحالفة من جناح اليمين على حوالي 37 بالمئة من الاصوات، بما فيها أكثر من 17 بالمئة للرابطة وحوالي 14 بالمئة لحزب "فورزا إيطاليا".

لكن التحالف يفتقر إلى 49 مقعدا للحصول على أغلبية في مجلس النواب المكون من 630 مقعدا ويفتقر إلى 22 مقعدا في مجلس الشيوخ المكون من 315 مقعدا، طبقا لتوقعات شبه رسمية من قبل موقع (يوترند) السياسي الالكتروني.

وحركة خمس نجوم، المناهضة لمؤسسة الدولة هي الفائز الاخر في الانتخابات، بحصولها على حوالي 32 بالمئة من الاصوات.

لكنها تفتقر إلى 88 مقعدا في مجلس النواب و45 مقعدا في مجلس الشيوخ لتشكيل أغلبية.

وذكرت صحيفة " كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، أن الأمر سوف يستغرق "على الأقل أسبوعا" لإعلان النتائج النهائية، بسبب خطأ تقني.

وقالت الصحيفة إن كبار المسؤولين في 10 مراكز اقتراع لم يرسلوا نتائج الى وزارة الداخلية، لكنهم توجهوا مباشرة الى محكمة استئناف من المقرر أن تصادق عليها في وقت لاحق.

وأضافت الصحيفة، أنه نتيجة لذلك، لا يمكن للوزارة استكمال الفرز، وإن النتائج النهائية ستكون معروفة بمجرد قيام المحكمة بتقييمها الاسبوع المقبل.