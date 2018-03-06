انتخاب أول عضو أسود في مجلس الشيوخ الإيطالي

روما (د ب أ)

أصبح الإيطالي من أصل نيجيري توني أيوبي 62 عامًا، أول عضو أسود البشرة على الاطلاق في مجلس الشيوخ الإيطالي، وهو ينتمي إلى حزب الرابطة اليميني المتطرف المناهض للمهاجرين.

وكتب أيوبي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، "يسعدني للغاية إبلاغكم إنني انتخبت عضوا بمجلس الشيوخ في إيطاليا، بعد 25 عامًا من المعارك ممثلا لحزب الرابطة، بصدد بدء تجربة جديدة".

يذكر أن أيوبي الذى انتخب فى لومباردى، هو المتحدث باسم حزب الرابطة بشأن قضايا الهجرة منذ عام 2014، وهو يتبنى موقف الحزب المتشدد بشأن هذه القضية.

وتحتوي صفحة أيوبي على فيسبوك على صورة له وهو يرتدي قميصا مكتوبا عليه " أوقفوا الغزو".

وأيوبي هو أول عضو أسود في مجلس الشيوخ الإيطالي، في حين يوجد عضوان أسودان في مجلس النواب وهما جان ليونارد توادى وسيسلى كينج، وكلاهما من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي لتيار يسار الوسط.