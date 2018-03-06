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لغم أرضي يقتل شخصًا ويصيب آخرين شرقي لبنان

08:26 م الثلاثاء 06 مارس 2018
لغم أرضي يقتل شخصًا ويصيب آخرين شرقي لبنان

لغم أرضي

بيروت (د ب أ)

قتل شخص وأصيب آخران، في انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في جرود عرسال شرقي لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للأعلام" اللبنانية الرسمية مساء اليوم الثلاثاء، أن الانفجار أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخرين من نفس الأسرة، جراء انفجار اللغم الأرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية على إحدى الطرقات الزراعية في منطقة العجرم في جرود بلدة عرسال.

يذكر أن الجيش اللبناني حرّر الجرود الشرقية للبنان من المجموعات الإرهابية في نهاية أغسطس الماضي.

بيروت لغم أرضي لبنان الإرهاب

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