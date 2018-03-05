أكثر الكلمات إنتشاراً

حفل توزيع جوائز الأوسكار نادي الزمالك شهادة أمان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 الدوري المصري

​زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

01:24 ص الإثنين 05 مارس 2018
​زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

ارشيفية

سيدني- (د ب أ):

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا قويا بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب بابوا غينيا الجديدة في المحيط الهادئ صباح اليوم الاثنين.

وضرب الزلزال المنطقة الغربية من جزيرة غينيا الجديدة، الجزيرة الرئيسية في البلاد.

ولم ترد تقارير فورية عن حجم الاضرار.

يذكر أن حوالى 50 شخصا لقوا حتفهم في زلزال بلغت قوته 5ر7 درجة ضرب المنطقة قبل اسبوع.

?زلزال غينيا مقياس ريختر سيدني

الخبر التالى:

​جواتيمالا تنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس مايو المقبل

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان