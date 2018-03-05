​زلزال بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

سيدني- (د ب أ):

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا قويا بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب بابوا غينيا الجديدة في المحيط الهادئ صباح اليوم الاثنين.

وضرب الزلزال المنطقة الغربية من جزيرة غينيا الجديدة، الجزيرة الرئيسية في البلاد.

ولم ترد تقارير فورية عن حجم الاضرار.

يذكر أن حوالى 50 شخصا لقوا حتفهم في زلزال بلغت قوته 5ر7 درجة ضرب المنطقة قبل اسبوع.