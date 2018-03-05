​جواتيمالا تنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس مايو المقبل

واشنطن- أ ش أ:

أعلن رئيس جواتيمالا جيمي موراليس اليوم الإثنين، أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو المقبل.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن موراليس قوله، في مؤتمر السياسة السنوي للجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك" بواشنطن قوله "أود شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قيادته، فقراره الشجاع شجعنا على فعل ما هو صواب" -حسب قوله.

وكانت جواتيمالا أعلنت في 26 ديسمبر الماضي نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح أول دولة في العالم تحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قرر في 6 ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها .