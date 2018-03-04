أردوغان وماكرون يبحثان هاتفيا الملف السوري

إسطنبول (د ب أ):

تبادل الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون،الأحد، في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الملف السوري، تضمن أيضًا التأكيد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الهدنة في سوريا.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية أن الرئيسين بحثا الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الغوطة الشرقية بريف دمشق السورية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأكدت أن أردوغان وماكرون اتفقا على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2401 في الغوطة الشرقية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية على مستوى القادة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان الغوطة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الرئيس أردوغان تطرق في المكالمة الهاتفية إلى الاجتماع الثلاثي حول سوريا، المزمع عقده على مستوى رؤساء دول تركيا روسيا وإيران بمدينة إسطنبول التركية في نيسان/ أبريل .

وتابعت أن الرئيس التركي أشار إلى أن عملية "غصن الزيتون" الجارية ضد العناصر" الإرهابية" في منطقة عفرين شمالي سوريا، تهدف للقضاء على التهديدات الموجهة ضد الأمن القومي التركي، وستسهم في إرساء السلام والأمن لسكان المنطقة.

كان الجيش التركي مع الجيش السوري الحر المعارض قد أطلق عملية غصن الزيتون في 20 كانون ثان/ يناير الماضي، مستهدفا عفرين الخاضة لسيطرة أكراد سوريا.