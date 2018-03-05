الإقامة الجبرية بدل الاعتقال لاثنين مقربيْن من نتنياهو

(أ ف ب):

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، أن مستشاراً سابقاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورجل أعمال، وضعا قيد الإقامة الجبرية بعد اعتقالهما 14 يوماً في إطار التحقيق في عملية اختلاس يُشتبه تورط نتانياهو فيها.

وأطلقت محكمة في تل أبيب سراح نير حيفيتز المستشار الأسبق لعائلة نتانياهو، وشاوول إيلوفيتش رجل الأعمال الكبير، وأحد كبار المساهمين في عملاق الاتصالات بيزيك، بعد الخضوع لتحقيق طويل.

وكان نتانياهو وزوجته ساره خضعا أيضاً للتحقيق في إطار القضية.

وتسعى الشرطة لمعرفة إذا كان نتانياهو وزوجته طلبا أن يقوم موقع "واللا" الإخباري الذي يملكه ايلوفيتش بتغطية صحافية محابية لهما، مقابل الحصول على تسهيلات حكومية قد تكون أمنت لشركة بيزيك مئات ملايين الدولارات.

ويشتبه في قيام حيفيتز بدور الوسيط بين نتانياهو والمسؤولين عن بيزيك وواللا.

كما يشتبه في قيامه بمحاولة رشوة قاض متقاعد لعرقلة تحقيق حول ساره نتانياهو بشأن استخدام أموال عامة لمصالح خاصة.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل التحقيق الا ان وسائل الاعلام الاسرائيلية نقلت انها استجوبت الجمعة ستة مشتبه بهم في اماكن مختلفة لمنعهم من التنسيق الواحد مع الاخر.

وتوالي هذه الضربات القضائية قد يهدد مستقبل نتانياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ نحو 12 عاما من دون منافسة جدية.