المجلس الثوري لفتح: الإعلان الأمريكي بشأن القدس "لا يخلق أي واقع قانوني جديد"

رام الله - (د ب أ):

أكد المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الأحد، أن الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل "لا يخلق أي واقع قانوني جديد".

وقال المجلس، في بيان في ختام دورة اجتماعات له عقدت في مدينة رام الله على مدار ثلاثة أيام، إن القدس "ستبقى عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية ولن يتم القبول فلسطينيا بأي محاولة للانتقاص من الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي فيها".

وحث المجلس الأمة العربية "جماهيراً وحكومات على تفويت الفرصة على أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو تهميشها والقمة العربية القادمة تمثل فرصة لتأكيد مركزية فلسطين كقضية العرب الأولى وتوفير شبكة أمان سياسية ومالية لفلسطين".

وشدد على الموقف الفلسطيني المطالب بإيجاد آلية دولية جديدة تنبثق عن مؤتمر دولي يستند للشرعية الدولية ويقود لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.

ودعا المجلس الثوري لفتح إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت ل"تجديد شرعية المؤسسة الوطنية الجامعة المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا وتفعيل دوائرها ومؤسساتها وتأكيد برنامجها".

كما دعا المجلس الثوري اللجنة التنفيذية لمنظمه التحرير الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي بخصوص إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل والتحلل من الاتفاقيات معها.

يشار إلى أن أعلان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها ،أدى إلى احتجاجات عربية وإسلامية ودولية ، كما أدت إلى اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان الولايات المتحدة لن تكون وسيطا في عملية السلام.