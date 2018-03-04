مصر والسويد والأردن يطالبون بعقد اجتماع طارئ لدعم "الأونروا"

القاهرة - (مصراوي):

أصدرت الحكومة السويدية، اليوم بياناً قالت فيه، إن وزير الخارجية السويدي ووزراء خارجية الأردن ومصر سيشاركون في الاجتماع المقرر عقده في العاصمة الإيطالية روما 15 مارس بهدف تعبئة الدعم السياسي والمالي للوكالة، وإيجاد سبل مناسبة لضمان أشكال تمويل مستدامة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا".

وأشار البيان إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط تواجه أصعب حالة مالية منذ إنشائها في عام 1949، مضيفًا أن عجو ميزانية "الأونروا" بات متكررًا في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي أدى فيه الاحتلال والوضع في غزة والحرب في سوريا إلى تدهور الأوضاع للاجئين الفلسطينيين في المنطقة. ولم يزد الدعم المالي المقدم من المجتمع الدولي بنفس المعدل الذي تلبى فيه الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم: "لدى السويد تاريخ طويل من التعاون الوثيق مع الأونروا، ففي عام 2017، كنا رابع أكبر جهة مانحة للوكالة".

وبحسب البيان، سيعقد المؤتمر في مقر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، بروما، وأوضح البيان أنه تم توجيه دعوات لـ90 دولة حول العالم، بما في ذلك بعض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وكذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي، كما أكدت الولايات المتحدة بأنها ستكون ممثلة في المؤتمر.

تأسست وكالة "الأونروا" في ديسمبر 1949، بموجب قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوكالة مؤقتة لحين حل أزمة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من قبل إسرائيل وعودتهم إلى ديارهم، على أن تجدد ولايتها كل 3 سنوات حتى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ولها مقرين رئيسيين في فيينا وعمان.