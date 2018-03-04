نتنياهو يصل واشنطن لبحث الملفين الفلسطيني والإيراني

تل أبيب/ واشنطن (د ب أ)

وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد ، إلى واشنطن في زيارة تستغرق خمسة أيام، يبحث خلالها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملفين الإيراني والفلسطيني،حسبما ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت "في موقعها الإلكتروني.

وأصدر البيت الأبيض بيانا جاء فيه أن ترامب ونتنياهو سيبحثان الاتفاق النووي والتهديد الايراني على حدود إسرائيل والملف السوري والمسيرة السلمية.

وسوف يتوجه نتنياهو في وقت لاحق إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (ايباك)، الداعمة لإسرائيل.

وتأتي زيارة نتنياهو بعد مرور أكثر من شهرين على اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها .

وأدت هذه الخطوة إلى احتجاجات عربية وإسلامية ودولية ، كما أدت إلى اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان الولايات المتحدة لن تكون وسيطا في عملية السلام.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أكد نتنياهو مرارا عن اعتزام اسرائيل عدم السماح لايران بالتموضع عسكريا في سورية ، كما أنتقد مرارا الاتفاق النووي الذي ابرمته إيران مع بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والمانيا والولايات المتحدة