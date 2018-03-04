مليشيا الحوثي تقمع تظاهرة سلمية احتجاجا علي عدم توافر الغاز المنزلي في صنعاء

صنعاء - أ ش أ:

قامت مليشيا الحوثي بقمع تظاهرة سلمية في العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجا من قبل المواطنين للمطالبة بتوفير أسطونات الغاز المنزلي وخفض أسعارها التي تضاعفت بشكل جنوني في السوق السوداء.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن شهود عيان قولهم :" إن عناصر مسلحة من مليشيا الحوثي قامت بالاعتداء بالضرب العنيف على المحتجين وأطلقت الرصاص الحي عليهم وأمرت بفض الاحتجاج بالقوة".

وأشاروا إلي أن محتجين قطعوا "شارع الزراعة" في العاصمة صنعاء لمطالبة سلطة الحوثيين الانقلابية بتوفير الغاز المنزلي وخفض أسعاره في ظل استمرار انعدام توفر هذه المادة الحيوية في مناطق سيطرة المليشيا لليوم الخامس على التوالي.

يأتي ذلك في ظل استمرار العناصر الحوثية باستخدام القوة ضد المدنيين رغم ضيق الحال وقلة الموارد وعدم دفع رواتب الموظفين في أماكن مسيطرة عليها عناصر الحوثيين.