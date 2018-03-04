محافظ غزة يشيد بإصرار الوفد المصري على إنهاء الانقسام الفلسطيني

غزة - أ ش أ:

أكد محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، أهمية الدور المصري والجهود الكبيرة التي يبذلها الوفد الأمني من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية، مشيدا بحرصهم وإصرارهم على إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي يشكل صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وقال أبو النجا - بحسب مكتب إعلام محافظ غزة - إن إتمام عملية المصالحة يحتاج إلى نفس طويل، نظرا للعراقيل الكبيرة التي توجد في طريقها نتيجة أكثر من 11 عاما من الانقسام الذي أثر على جميع مناحي الحياة.

واجتمع الوفد الأمني المصري اليوم مع المحافظ أبو النجا في مقر إقامة الوفد في غزة لوضعه في صورة المصالحة الفلسطينية.

وبحث الطرفان سبل تذليل العقبات خلال لقاءاته مع المسؤولين الفلسطينيين وكافة الأطراف المؤثرة في غزة، وأطلعه على تحركاته لتسهيل مهام حكومة الوفاق الوطني وتمكينها من ممارسة دورها بشكل أكبر.

وكان الوفد الأمني المصري قد اجتمع أمس مع رؤساء العشائر والقبائل الفلسطينية، كما اجتمع أول أمس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأعضاء المكتب السياسي في مقرهم بمدينة غزة لبحث آليات المصالحة الفلسطينية.

يذكر أن الوفد الأمني وصل إلى قطاع غزة الأحد الماضي وعقد سلسلة لقاءات مع قيادات فلسطينية، ووزراء في حكومة الوفاق الوطني، في إطار متابعته لاتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة بتاريخ 12 أكتوبر من العام الماضي.