طعن سائحين في تونس ولا دوافع ارهابية

تونس- (د ب أ):

تعرض سائحان للطعن بسكين في منطقة أثرية بمدينة الكاف شمال غرب تونس اليوم السبت.

وقع الحادث في المنطقة الأثرية الرومانية بالكاف القريبة من الحدود الجزائرية، حينما عمد شخص إلى طعن، إمرأة ورجل، بسكين قبل أن يتدخل مواطنون ويلقون القبض عليه.

ولم يتضح على الفور سبب الهجوم لكن السلطات نفت أن يكون للحادث دوافع ارهابية.

وبحسب ما ذكرته السلطات التونسية اليوم السبت اصيب السائحان بجروح سطحية في البطن والرقبة والوجه،لكن حالتهما مستقرة ولا خطر عليهما.

وقال والي الكاف للإذاعة المحلية "تعرض اثنين من السياح من جنسيتين مختلفتين، اسبانية وانجليزية، لهجوم باستعمال سلاح أبيض وبغاية السرقة".

وبحسب المسؤول فإن التحقيقات الأولية تفيد بأن منفذ الهجوم يعاني اضطرابات نفسية، وكان يحاول سرقة حقيبة بحوزة أحد السائحين، وأنه استخدم سلاحا أبيض بمجرد ان وجد مقاومة من السائحين.

والحادث هو الثاني من نوعه خلال عامين، إذ سبق أن تعرضت سائحتان ألمانيتان في/يونيو من العام الماضي الى الطعن بسكين في مدينة الحمامات السياحية أصيبتا خلاله بأضرار بدنية.

ونفت آنذاك السلطات أيضا وجود دوافع ارهابية وراء الحادث، وقالت إنه حدث بدافع السرقة.

وتعمل تونس على الابقاء على وتيرة الاستقرار الأمني، قبل ذروة الموسم السياحي في الصيف.

كانت تونس قد تعرضت لهجمات ارهابية كبرى في 2015 خلفت 59 من السياح و13 عنصرا أمنيا، وكان لها تأثير كبير على أداء القطاع السياحي قبل أن يستعيد عافيته في 2017.

وفي وقت ألغت فيه أغلب الدول الأوروبية تحذير السفر لرعاياها نحو تونس، فإن الخارجية الألمانية قدمت في مارس الجاري نصائح لمواطنيها لتجنب الانتقال الى مناطق بعينها في جنوب وغرب البلاد، وأخذ الحيطة من خطر الاعتداء والجريمة وعدم الاحترام الشائع لقانون السير في الطرقات.