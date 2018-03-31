إيران تعتزم حظر تطبيق "انستجرام"

طهران- (د ب أ):

تعتزم الحكومة الايرانية إغلاق تطبيق "انستجرام" المشهور للرسائل النصية الذي استخدمه على نطاق واسع المتظاهرون المناهضون للحكومة كوسيلة تواصل رئيسية بينهم، عندما نظموا سلسلة من الاحتجاجات وأعمال الشغب أواخر عام 2017 وأوائل هذا العام.

وقال علاء الدين بروجردي، رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الخارجية والامن القومي "لقد تقرر على أعلى المستويات السياسية إلغاء انستجرام قريبا ، وسيحل محله خدمة محلية".

وقالت وكالة "مهر" الايرانية للانباء إن الموضوع مهم للغاية "من منظور الامن القومي" حيث أن انستجرام لعب "دورا مدمرا" في الازمات السياسية الاخيرة.

وتنتشر مقاطع فيديو وصور للمتظاهرات عبر تطبيق "انستجرام" في الداخل والخارج.

ونتيجة لذلك، يطالب أعضاء من رجال الدين وأعضاء متشددون بالحكومة بشكل خاص ليس فقط بإغلاق انستجرام، لكن أيضا بتوفير مزود خدمة انترنت تسيطر عليه الدولة.

وتعارض حكومة الرئيس حسن روحاني بقوة الحظر، قائلة إن ذلك ينتهك الحقوق الاسياسية للمواطنين.