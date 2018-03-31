الجارديان: بن سلمان نجح في تغيير صورة السعودية أمام الأمريكيين

كتبت- هدى الشيمي:

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نجح في تغيير صورة المملكة لدى المسئولين الأمريكيين.

وأوضحت أن الأمير السعودي اجتمع خلال زيارته لأمريكا بعدد من المسؤولين الكبار، وتناول العشاء مع رجل الأعمال الكبير روبرت مردوخ، وحصل على فرص لمناقشة مشاريع تجارية كبرى مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال الأمريكيين.

وتقول الصحيفة، في تقرير منشور، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني، إن بن سلمان سعى خلال رحلته للولايات المتحدة- التي امتدت لثلاثة أسابيع، زار فيها سبع مدن- إلى ترويج صورة جديدة لبلاده، وتأكيد أن النظام الحاكم أصبح أكثر عصرية وتطوراً عما كان عليه من قبل، في محاولة لجذب المستثمرين والاقتصاديين إلى الرياض.

بدأت الزيارة بالاستقبال الحار الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولي العهد، 32 عامًا، في البيت الأبيض. وتقول الصحيفة البريطانية إن لقاء بن سلمان وترامب وصوره في مقهى ستاربكس بجانب عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج، يسلطان الضوء على طموحات ولي العهد التي تتجاوز حدود واشنطن، لاسيما أنه سعى إلى الالتقاء بعمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون، ومقابلة مشاهير هوليوود، وغيرهم من الأُثرياء الأمريكيين. وكان من المُعتقد أن يلتقي بن سلمان بالرؤساء الأمريكيين السابق بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وجورج بوش الأب.

وقال شادي حميد، الزميل البارز في مشروع العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي في معهد بروكينجز، إن هناك الكثير من الاهتمام والانفتاح تجاه ما يفعله بن سلمان، ما يعني أنه نجح في تحقيق هدفه، والترويج لصورة جديدة للمملكة.

وذكرت الجارديان، أن الولايات المتحدة تدعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، والتي تسببت في كارثة إنسانية ومقتل مئات الآلاف من المدنيين.

وعزز بن سلمان علاقاته بإدارة ترامب، لاسيما صهره ومستشاره جاريد كوشنر، الذي سافر عدة مرات إلى الرياض خلال الأشهر العشرة الماضية. وتقول الصحيفة إن الاعجاب المتبادل بين ترامب وولي العهد بدا واضحًا عليهما، رغم تحذيرات مستشاري بن سلمان بالحفاظ على مسافة بينه وبين الرئيس الأمريكي، نظرًا لعدائية ترامب، وتقلباته وتصرفاته التي لا يمكن التنبؤ بها.

وخلال مأدبة غداء بالبيت الأبيض، مع وفد سعودي برئاسة بن سلمان، قال ترامب إن المملكة العربية السعودية دولة ثرية جدًا وسوف تعطينا "كما نأمل" جزءاً من هذه الثروة في شكل وظائف وشراء معدات عسكرية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قول ترامب: "شرف لنا أن نلتقي بالوفد السعودي الذي التقيت أغلب أفراده في مايو الماضي حينما وعدتنا السعودية بـ400 مليار دولار لشراء معداتنا العسكرية وأشياء أخرى".

وتابع أن "العلاقات بين البلدين في أقوى درجاتها على الإطلاق وبيننا تفاهم جيد جدًا. السعودية دولة غنية جدًا وسوف تعطي الولايات المتحدة بعضاً من هذه الثروة في شكل وظائف أو شراء معدات عسكرية، كما نأمل".

وأعرب بن سلمان وترامب، خلال اللقاء، عن معارضتهما للاتفاق النووي الإيراني، وتحدث الرئيس الأمريكي عن رغبته في إلغاء خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال إنه يسعى لإعادة فرض العقوبات على طهران، بحلول شهر مايو، وهذا ما رحب به ولي العهد السعودي.