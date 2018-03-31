روسيا تدين استخدام اسرائيل القوة عشوائيا ضد المدنيين في غزة

موسكو - (د ب ا):

أدانت روسيا، اليوم السبت استخدام القوات الإسرائيلية للقوة بشكل عشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونعرب عن خالص تعازينا لأقارب وأصدقاء القتلى الفلسطينيين، الذين أصيبوا على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وندين بشدة الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين"،بحسب وكالة سبوتنيك.

وأشار البيان إلى أن موسكو تدعو الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى "مزيد من تفاقم التوتر وتدهور الوضع".

وأضاف البيان: "إن تأزم الوضع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية بشكل سريع، لاستئناف البحث عن تسوية عادلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس قانوني دولي معترف به عموما".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أمس الجمعة، مقتل 15 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 2000 بجروح متفاوتة، برصاص الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل، خلال "مسيرة العودة".