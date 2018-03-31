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قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض وتدمر صاروخا باليستيا فوق نجران

11:31 ص السبت 31 مارس 2018
قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض وتدمر صاروخا باليستيا فوق نجران

قوات الدفاع الجوي السعودي

الرياض- (أ ش أ):

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي اليوم، السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي فوق مدينة نجران .

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن ذلك يأتي بعد ساعات من إصدار البيت الأبيض بيانا شديد اللهجة يتهم فيه مليشيات الحوثي بتعطيل العملية السلمية في اليمن، مضيفا أن الحوثيين ردوا على جهود الأمم المتحدة لاستعادة العملية السياسية في اليمن بالتهديد بشن المزيد من الهجمات الصاروخية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان الأربعاء الماضي بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ على السعودية، معتبرا أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي تهدد أمن المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha
قوات الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا مدينة نجران

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