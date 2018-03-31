مقتل وإصابة 5 من قوات الجيش الأفغاني إثر انفجار عبوة ناسفة

كابول- (أ ش أ):

أعلن مسئولون أفغان، اليوم السبت، مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين من قوات الجيش الأفغاني، إثر انفجار عبوة ناسفة بمركبتهم في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان .

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن مسئولين في إقليم قندهار، قولهم إن الانفجار وقع صباح اليوم في المقاطعة الشرطية "10" في الإقليم، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة، بما في ذلك حركة طالبان، مسئوليتها عن التفجير، فيما يأتي الحادث في ظل تحسن الوضع الأمني في إقليم قندهار، غير أن الجماعات المسلحة تحاول توسيع نفوذها هناك.