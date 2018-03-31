دول عربية مُهددة بسقوط قمر صناعي صيني فوق أراضيها

القاهرة - (مصراوي):

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية باحتمالية سقوط القمر الصناعي الصيني "تيانغونغ 1" خلال أيام، ومن المتوقع أن تدخل الغلاف الجوي في غضون 10 أيام.

ونشرت المحطة الألمانية صورًا فضائية تعكس حركة غير طبيعية للقمر الصناعي الصيني، ودورانها بسرعة كبيرة حول محورها.

ورغم أنه لا أحد يعرف على وجه التحديد المكان الذي سيشهد سقوط حطام القمر الصناعي الذي سيبلغ ما تبقى من وزنه حينها نحو 220 رطلاً، لكن كالة الفضاء الألمانية حددت الأماكن التي من الممكن أن يطالها حطام المحطة وهي دول الجزائر، المغرب البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، اليونان.