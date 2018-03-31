أديس أبابا تعلن عن حصيلة بيع سندات "سد النهضة" للشتات الإثيوبي

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية أن الحكومة الإثيوبية قامت ببيع سندات إلى جاليتها في الخارج بقيمة 56 مليون دولار للمشاركة في تمويل سد الألفية، والمعروف بسد النهضة.

وفي مؤتمر صحفي؛ قال ميليس عالم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، إن إثيوبيا تهدف إلى مشاركة جاليتها بالخارج في عملية بناء السد عبر بيع السندات.

ووفقًا لـ"شينخوا"، جمعت إثيوبيا بالفعل مئات الملايين من الدولارات من مواطنيها في الداخل لتمويل بناء السد، الذي من المتوقع أن يحتاج إلى 4.7 مليار دولار لاستكماله.

وساعدت الجمعية المهنية الدولية الإثيوبية أديس أبابا في جلب خبراء الاقتصاد والهندسة والمياه من أصل إثيوبي لتقديم الخبرة الفنية للحكومة الإثيوبية حول السد.

وقد أعلنت الدولة الإثيوبية، في منتصف مارس، عن إعداد خمسمائة ألف "قرعة يانصيب" لإشراك الإثيوبين في الخارج من أجل دعم بناء السد، وتبلغ قيمة شراء اليانصيب الواحدة حوالي عشرة دولار أمريكي، وسوف يتم بيعها لخمسمائة ألف مغترب لدعم السد في عملية طرح تستمر لمدة شهرين على أن يتم الإعلان عن الفائزين بتلك القرعة والتي تم الإعلان عنها لأول مرة خلال شهر يونيو القادم.

ويأتي هذا بعد إنجاز 64 في المائة من مراحل بناء السد، وزيادة قوة توليد طاقته من 5 آلاف و250 إلى 6 آلاف و450 ميجا وات.

وتستعد كل من مصر والسودان وإثيوبيا للاجتماع في أوائل شهر أبريل وتحديدًا 4-5 من الشهر، للتفاوض حول الدراسات السلبية للسد على دول المصب.

وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل 2011، على النيل الأزرق، بمدينة "قوبا" بإقليم (بني شنقول- جمز)، على الحدود الإثيوبية - السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومتراً، من العاصمة "أديس أبابا".

ويمتد مشروع بناء سد النهضة في إثيوبيا على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ومن المزمع أن ينتهي بناؤه في العام المقبل.