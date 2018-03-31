مجلس الأمن الدولي يجتمع لبحث التصعيد في غزة

نيويورك - (د ب أ):

قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع في الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة وذلك بعد مقتل 15 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1400 في اشتباكات مع جنود إسرائيليين على امتداد حدود قطاع غزة.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من المقرر أن يقوم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تاييه -بروك زريهون ، باطلاع المجلس المؤلف من 15 عضوا على تطورات الأوضاع خلال مشاورات مغلقة في نيويورك.