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أبرز التصريحات في 24 ساعة: مسيرات العودة بداية دخول كل أرض فلسطين

12:01 ص السبت 31 مارس 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: مسيرات العودة بداية دخول كل أرض فلسطين

إعداد – محمد الصباغ:
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الاحتلال الإسرائيلي هو المسئول عن سقوط 15 شهيدًا فلسطينيًا خلال مسيرات العودة على الحدود مع إسرائيل، فيما صرح إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأن المسيرات التي خرجت من قطاع غزة في يوم الأرض هي البداية للعودة إلى كل أرض فلسطين، فيما قالت الناشطة الباكستانية ملالا يوسف إنها ترغب في الاستقرار بشكل دائم في وطنها.

تصريحات الزعماء الاحتلال الاسرائيلي محمود عباس قطاع غزة فلسطين المحتلة

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