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إعلان حالة التأهب في موسكو بعد انبعاث غاز سام من مكب نفايات

10:00 م الجمعة 30 مارس 2018
إعلان حالة التأهب في موسكو بعد انبعاث غاز سام من مكب نفايات

أرشيفية

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة موسكو حالة التأهب العالي بعد انبعاث غاز كبريتيد الهيدروجين الخطير من مكب نفايات قرب مدينة فولوكولامسك.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية بدء توزيع وسائل الحماية على سكان المنطقة بعد انبعاث الغاز.

وأكد دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم /الجمعة/، أن الكرملين يتابع الأوضاع، وهو على اتصال دائم مع السلطات المحلية والحكومة، وقد كلفت الهيئات المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

ورصدت هيئة الرقابة الصحية الروسية كثافة غاز كبريتيد الهيدروجين (H2S) في الهواء تزيد على المستوى الأقصى المسموح به 1.5 – 2.5 مرة.

وذكر الأطباء تزايد الأشخاص الذين طلبوا المساعدة منذ أول انبعاث للغاز الأسبوع الماضي في ميدان "يادروفو" لإتلاف النفايات بضواحي موسكو. وتأثر عشرات الأطفال بتركيز الغاز في الهواء، ونقل عدد منهم إلى المستشفيات.

وأثارت حالة تسمم الأطفال احتجاجات وسط السكان المحليين الذين طالبوا بإغلاق ميدان "يادروفو"، فيما تعهدت السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها محاسبة مدير ميدان إتلاف النفايات.

وخرج أكثر من 3 آلاف متظاهر إلى شوارع مدينة فولوكولامسك، مطالبين بإجراءات طارئة لإغلاق مكب النفايات قرب المدينة.

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حالة التأهب موسكو غاز سام مكب نفايات

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