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الجيش السوري يكتشف مقبرة جماعية في مدينة حلب

10:01 م الجمعة 30 مارس 2018
الجيش السوري يكتشف مقبرة جماعية في مدينة حلب

أرشيفية

دمشق - (أ ش أ)

قال ناشطون سوريون ومصادر طبية ، إن السلطات السورية اكتشفت مكان مقبرة انتشلت منها جثامين 37 شخصا في مدينة حلب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة، عن وسائل إعلام سورية قولها :" إن المقبرة الجماعية اكتشفت في حي السكري في المدينة القديمة، ويعتقد أنها وقعت على يد جماعات إرهابية بحق أسرى عام 2016، أي قبل خروج المسلحين من مواقعهم في مدينة حلب السورية".

وتمكن الجيش السوري وحلفاؤه من تحرير مدينة حلب شمالي سوريا أواخر عام 2016 بعد عملية عسكرية كبيرة.

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الجيش السوري مدينة حلب مقبرة جماعية

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