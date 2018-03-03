إلغاء 3 آلاف رحلة جوية بسبب عاصفة قوية شرق الولايات المتحدة

واشنطن (د ب أ):

أفاد موقع تابع للرحلات الجوية، بأنه تم إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة من وإلى الولايات المتحدة، الجمعة، جراء عاصفة شتوية قوية ضربت شمال شرق البلاد.

وقال موقع "فلايت أوار دوت كوم" إنه تم إلغاء 3215 رحلة وتم إرجاء 3045 أخرى، منها رحلات فى أكثر المطارات الشمالية الشرقية ازدحاما فى بوسطن وفيلادلفيا ونيويورك وواشنطن العاصمة.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية إن العاصفة القوية صاحبتها رياح بقوة الاعصار بلغت سرعتها 129 كم فى الساعة، مشيرة إلى أنها عاصفة "لن ننساها أبدا".

وأضافت "عاصفة ساحلية كبيرة تجلب فيضانات ساحلية قوية وتآكل الشواطئ ورياح قوية إلى مدمرة فى معظم انحاء منطقة وسط المحيط الأطلسي ونيو انجلاند حتى وقت مبكر من يوم السبت".

وأعلنت شركات طيران أمريكان ايرلاينز ودلتا وجيت بلو وغيرها من شركات الطيران الكبرى الأخرى إلغاء رحلات وقالت إن العملاء يمكن أن يغيروا رحلاتهم مجانا لتجنب الإلغاءات والتأخير.