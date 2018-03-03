قتلى وجرحى من القوات السورية في قصف للطيران الحربي التركي

دمشق- (د ب أ):

سقط قتلى وجرحى من القوات الشعبية التابعة للقوات الحكومية السورية في قصف للطيران الحربي التركي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي .

وقال مصدر في الوحدات الشعبية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طائرة حربية تركية قصفت مساء الجمعة نقطة للوحدات الشعبية السورية في قرية كوران قرب ناحية راجو شمال غرب عفرين ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".

وقتل 10 من عناصر القوات الشعبية التابعة للجيش السوري وأصيب 6 آخرون يوم الخميس في قصف لطائرات حربية تركية حيث قصفت نقاطاً في قرية جما بناحية شرا وقرية كفر صفرة في جندريسة.

يذكر أن قوات شعبية سورية دخلت إلى منطقة عفرين لمساندة وحدات الحماية الكردية في العشرين من شهر فبراير الماضي .