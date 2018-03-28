الاشتباه في تورط صحفيين في قتل زميل لهم بالمكسيك

مكسيكو سيتي (د ب أ)

اعتقلت السلطات المكسيكية ستة أشخاص، من بينهم شخصان يعتقد أنهما صحفيان، بتهمة قتل صحفي مكسيكي تعرض للطعن في يناير، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتعرض كارلوس دومينجيز رودريجيز (63 عامًا) لهجوم عندما توقفت سيارته عند إشارة مرور في مدينة نويفو لاريدو، بولاية تاماوليباس، التي تقع على الحدود مع الولايات المتحدة.

وقال كارلوس دومينجويز راميريز، ابن رودريجيز، لراديو فورمولا، إن هناك صحفيين من بين المعتقلين، وأحد أفراد عائلة رئيس بلدية نويفو لاريدو السابق.

وأوضح راميريز "كانت خيانة تم التخطيط لها"، مضيفا أن والده تم استدراجه إلى مكان بدأ عنده الجناة في تعقبه.

وعمل رودريجيز في صحيفة "ال دياريو دي نوفو لاريدو" وكان يكتب عمودًا في بوابة "هوريزونتي دي ماتامورس". وأشار راميزيز إلى أنه كان لديه أعداء بين الصحفيين والسياسيين.

والطريقة التي قُتل بها الصحفي لم تكن تقليدية بالنسبة لمهربي المخدرات، الذين قد يستهدفون الصحفيين، ويستخدمون الأسلحة النارية في العادة.

وقتل ثلاثة صحفيين في المكسيك حتى الآن هذا العام.

وشهدت المكسيك أعلى معدلات قتل للصحفيين في عام 2017 حيث قتل 14 منهم على الأقل ، وفقا للمعهد الدولي للصحافة.