بن سلمان يختتم رحلته لأمريكا بلقاء أوبرا وينفري

كتب – محمد الصباغ:

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية لكن برنامج الرحلة الذي تسرب أظهر أنه ربما أبقى الأفضل للنهاية.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن محمد بن سلمان الذي التقى بالرئيس ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون والعديد من الشخصيات البارزة في كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية، سوف ينهي برنامج الزيارة التي تستمر أسبوعين بلقاء مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري.

وينهي ولي العهد السعودي في أول أبريل جولته في الساحل الغربي الأمريكي، وسوف يكون ضيف شرف عشاء بمدينة لوس أنجلوس يستضيفه آري إيمانويل المدير التنفيذي لشركة "إينديفور" وهي الشركة التي اشترت المملكة مؤخرًا أسهمًا بقيمة 400 مليون دولار فيها.

والتقى محمد بن سلمان يوم الثلاثاء بالرئيس الأسبق للولايات المتحدة بيل كلينتون والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، وبالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورجل الأعمال وحاكم نيويورك السابق مايكل بلومبرج.

وبحسب هآرتس أيضًا من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي مع قادة لجماعات يهودية بارزة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كان الأمير السعودي التقى الرئيس ترامب في البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي واستعرضا سويًا صفقات الأسلحة التي ستبيعها واشنطن للرياض.

كما التقى "بن سلمان" بعدد من الوسائل الإعلامية الكبرى، وحضر عشاء عمل مع صحفيين من نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال ولوس أنجلوس تايمز. كما أنه أجرى حوارات مع مجلة تايم وفانيتي فير.

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أيضًا أن اللقاءات الحكومية المتبقية على جدول ولي العهد السعودي تشمل أيضًا لقاء مع الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات الأمريكية الجديد مايك بومبيو، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ومستشار الرئيس جاريد كوشنر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

كما سيلتقي محمد بن سلمان أيضًا مع كبار رجال الأعمال مثل بيل جيتس وإيلون موسك وبيتر ثييل وتيم كوك، من عمالقة التكنولوجيا آبل ومايكروسوفت، وبوينج، وأمازون، وأوبر، ووالت ديزني.

كان ولي العهد السعودي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم اتفاقا مع مجموعة "سوفت بنك" لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، لإنتاج 200 جيجا وات.

ومن المقرر أن يتم البدء فورا ببناء المشروع على أن يتم إنجازه بحلول عام 2030.

ونقلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية عن ولي العهد قوله إن المشروع العملاق سيتكلف حوالي 200 مليار دولار أمريكي.

فيما قال المدير التنفيذي للشركة اليابانية، ماسايوشي سون، إن المشروع سيساهم في صناعة أجهزة الطاقة الشمسية محليًا في المملكة العربية السعودية.