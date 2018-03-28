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سلوفاكيا تستدعي سفيرها من روسيا ولم تطرد دبلوماسيين

05:57 م الأربعاء 28 مارس 2018
سلوفاكيا تستدعي سفيرها من روسيا ولم تطرد دبلوماسيين

وزير الخارجية السلوفاكى ميروسلاف لاجاك

موسكو (د ب أ)

استدعت سلوفاكيا، التي كانت في العهد السوفيتي جزءًا من الكتلة الشرقية، سفيرها من روسيا وسط نزاع هذا الشهر تسبب في حدوث انقسام بين الشرق والغرب.

ولم تنضم سلوفاكيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، إلى الدول الأخرى الأعضاء، في خطوة طرد دبلوماسيين روس هذا الأسبوع كتعبير عن التضامن مع بريطانيا.

وتزعم السلطات البريطانية، أن روسيا نفذت هجوما بالأسلحة الكيميائية على جاسوس روسي سابق تحول إلى عميل مزدوج في جنوب إنجلترا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال وزير الخارجية السلوفاكى ميروسلاف لاجاك إن استدعاء السفير يعد عملا دبلوماسيا خطيرا.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السلوفاكية "على مدى 25 عاما لم نستدع سفيرنا في موسكو".

سلوفاكيا روسيا الاتحاد الأوروبي بريطانيا

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