مفوض السلم والأمن الافريقي يحذر من تحول "الساحل" إلى صومال آخر

نواكشوط (د ب أ)

بدأ اليوم الأربعاء، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاجتماع التشاوري الاستراتيجي حول تطوير وتنمية منطقة الساحل والقضاء على الإرهاب الذي يعصف بها.

وقال مفوض السلم والأمن للاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقي، إن المشاركين في الاجتماع يبحثون مشاكل منطقة الساحل، وسبل الخروج بحلول شاملة وفعالة لها بالاتفاق على كل القضايا الامنية المطروحة، وقضايا الارهاب والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والاتفاق على حلول لها.

وأضاف الشرقي في تصريح صحفي أن الحل الامني والعسكري لمعضلة الارهاب في منطقة الساحل لا يكفي، وأنه لا بد من اعتماد مقاربة شاملة تتضمن حلولا للحوكمة الاقتصادية والسياسية.

واوضح أنه يتعين على الشركاء والفاعلين وبمعية الامم المتحدة في المنطقة قراءة مشتركة وموحدة للتعامل سويا مع المشاكل المطروحة، والرهانات الموجودة للوصول إلى هدفنا بالسرعة الضرورية قياسا بالمشاكل القائمة .

وحذر من أن عدم الاسراع بالحل قد يوصل منطقة الساحل إلى صومال آخر.

ومن جهته، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه على يقين من أن الاجتماع التشاوري الاستراتيجي حول منطقة الساحل، سيفضي إلى مقاربة شاملة من شأنها تجاوز العوائق التي تعترض التنفيذ السلس والأنجع للاستراتيجيات المتعلقة بقضايا الأمن والتنمية.

وأشار إلى أن موريتانيا أخذت خطر الإرهاب في وقت مبكر على محمل الجد، واتخذت الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص عبر إعداد استراتيجية وطنية متعددة القطاعات ضد الإرهاب والتطرف العنيف.

واضاف أن منطقة الساحل تتعرض منذ سنوات لتحديات كبيرة في مجالات الأمن والتنمية فاقمتها التداعيات السلبية لصراعات إقليمية ودولية من جهة، والتأثيرات المأساوية للتغيرات المناخية من جهة أخرى.

وقال ولد عبد العزيز إن انشاء دول الساحل، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد لمجموعة الخمس في الساحل، لرفع تحديات انعدام الأمن والتنمية التي تواجهها هذه الدول، مكن من ايجاد اطار ناجع لدولنا ومحاورا متميزا حول جميع القضايا ذات الصلة بالأمن والتنمية في المنطقة.

وأعلنت وزيرة خارجية رواندا لويز موشيكاويبو تقديم بلادها مليون دولار مساهمة في نشر القوة المشتركة لدول الساحل لمحاربة الارهاب .

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي قد أشاد بمبادرة انشاء مجموعة الخمس في الساحل لتنمية المنطقة ومحاربة الارهاب فيها .

وتعهد بمساعدة الاتحاد الافريقي لدول الساحل حتى تنهض وتتخلص من الارهاب .

ويستمر الاجتماع الى غد الخميس.