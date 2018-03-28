إطلاق نار على موكب الرئيس البرازيلي السابق "لولا دا سيلفا"

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

تعرض موكب الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لإطلاق نار، الثلاثاء، بحسب تغريدة نشرت على حسابه بموقع "تويتر".

وجاء في التغريدة: "تعرض موكب الرئيس السابق لولا لثلاث طلقات عندما كان في طريقه بين مدينتي كويداس دو إيجواسو ولارانجيراس دو سول في جنوبي البلاد دون حراسة من الشرطة. أصابت الطلقات حافلتين، لكن لم يصب أحد".

وفي تغريدة لاحقة، نُقل عن لولا قوله: "ما أراه الآن هو تقريبا صعود النازية. وإذا ظنوا أن ذلك سيخيفنا فإنهم مخطئون".