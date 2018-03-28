البيت الأبيض: لدينا ممتلكات على سطح القمر

(مصراوي)

قال البيت الأبيض في بيان رسمي، الثلاثاء، إن أمريكا تمتلك المواقع التي هبط عليها رواد الفضاء الأمريكيين المشاركين في بعثات "أبولو"، بجانب المنشآت والأجهزة الموجودة هناك.

وأشار البيان إلى أن هذه المواقع لها أهمية تاريخية وعلمية كبيرة، وعلى الدول الراغبة في بدء مشروعات هبوط على القمر أن تنسق مع الولايات المتحدة حتى لا تصاب هذه المواقع والأجهزة بالتدمير.

وأضاف البيت الأبيض أن واشنطن تمتلك السيطرة الكاملة على أجهزة "أبولو" فوق سطح القمر وعلى الدول التنسيق معها وفقًا لاتفاقية تحمل اسم "الفضاء الكوني" الموقعة عام 1967.

ولفت إلى أن البعض قد يرى أن الجهود الأمريكية مجرد خدعة من أجل الزعم بأنها تمتلك مناطق على سطح القمر، ما يخلق ازمة قد تتمثل في "زرع علم" وزعم بعض آخر ملكية أجزاء أخرى من القمر في المستقبل.

وأضاف أيضًا أن المواقع الخاصة ببعثات أبولو إلى القمر لازالت نشطة علميًا، ومهمة لأنها ترصد التغيرات الطارئة على البيئة التي خلق منها الإنسان على مدى سنواتـ، بحسب موقع روسيا اليوم.

وأضاف الموقع الروسي أن من بين تلك المؤثرات تقلب درجة الحرارة والغبار القمري والنيازك وإشعاع الشمس وغيرها من العوامل التي تؤثر على المواد الاصطناعية الواقعة على سطح القمر.

والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي هبط روادها على سطح القمر، في الفترة ما بين عام 1969 وعام 1972.