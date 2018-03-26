غياب التقارب في قمة تركيا-الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا خلافية مهمة

فارنا - (د ب أ):

لم تتوصل تركيا والاتحاد الأوروبي إلى تقارب في قضايا خلافية مهمة، وذلك خلال القمة التي بدأها الجانبان في وقت سابق اليوم الاثنين بمدينة فارنا البلغارية.

وأكد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في أعقاب المحادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بالقلق حيال سيادة القانون في تركيا.

وانتقد توسك إلقاء السلطات التركية القبض على مواطنين تابعين للاتحاد الأوروبي ومنع تركيا لقبرص من التنقيب عن الغاز الطبيعي، كما أعرب توسك عن قلق الاتحاد حيال العملية العسكرية التركية في سورية.

يذكر أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تشهد توترا منذ ما يزيد على عام ونصف العام، وتتوافق الآراء داخل الاتحاد الأوروبي على أن الحكومة التركية خالفت بشكل كبير القواعد القانونية واحتجزت بشكل غير مشروع حقوقيين، وذلك خلال الإجراءات التي اتخذتها حكومة أنقرة ضد الأنصار المزعومين لحركة الداعية فتح الله جولن التي تحملها تركيا المسؤولية عن محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وعلى إثر ذلك، جمد الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع تركيا، كما لم تبدأ محادثات بشأن تعميق الاتحاد الجمركي بين الجانبين.