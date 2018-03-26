 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

باكستان تدافع عن سجلها في مجال عدم الانتشار النووي بعد العقوبات الأمريكية

09:58 م الإثنين 26 مارس 2018
باكستان تدافع عن سجلها في مجال عدم الانتشار النووي بعد العقوبات الأمريكية

إسلام أباد - (د ب أ):

حذرت باكستان المسلحة نوويا اليوم الاثنين من التشكيك في التزامها بعدم الانتشار النووي وذلك ردا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على سبع شركات من باكستان بتهمة التجارة النووية المزعومة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان انه لا ينبغي فرض قيود لا داعي لها على الوصول الى المواد والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج لأغراض سلمية وشرعية.

ويأتي هذا التحذير بعد يوم من التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على سبع شركات خاصة تعمل من باكستان لتورطها المزعوم في التجارة النووية.

وينظر إلى تحرك واشنطن على أنه ضربة لجهود إسلام أباد الرامية إلى الانضمام إلى عضوية مجموعة موردي المواد النووية .

يذكر أن باكستان هي القوة النووية الوحيدة في العالم الإسلامي، ولكنها ليست عضوًا في مجموعة موردي المواد النووية إلى جانب الهند المجاورة.

واختبرت إسلام أباد ومنافستها نيودلهي في جنوب آسيا قدراتهما النووية في انفجارات متتالية بعد أسابيع من بعضهما البعض في عام 1998.

وقللت وزارة الخارجية من العقوبات، وحذرت من تسييسها.

وأضاف البيان أن "جهود باكستان في مجال الرقابة على الصادرات وعدم الانتشار وكذلك السلامة والأمن النوويين معروفة جيدا."

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تدهورت فيه العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة بعد أن اتهمت واشنطن باكستان حليفتها في الحرب على الارهاب بمساعدة عناصر طالبان الذين يهاجمون القوات الدولية في أفغانستان.

باكستان عدم الانتشار النووي الولايات المتحدة العقوبات الأمريكية

الخبر التالى:

تجهيز 100 حافلة لنقل مسلحي الغوطة وعائلاتهم الى الشمال السوري

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان