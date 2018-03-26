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محكمة ألمانية تقرر تمديد اعتقال الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا

09:52 م الإثنين 26 مارس 2018
محكمة ألمانية تقرر تمديد اعتقال الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا

الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارلوس بوتشيمون

برلين (أ ش أ)

قضت محكمة ألمانية بتمديد اعتقال الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارلوس بوتشيمون للنظر في مسألة إعادته إلى إسبانيا بتهم تتعلق بالتمرد.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الاثنين عن محامي بوتشيمون قوله إن الأخير يفضل مواجهة أية قضايا في بلجيكا ، مضيفاً أن "هناك الكثير من الحجج التي يمكن لألمانيا بسببها أن ترفض مذكرة الاعتقال الأوروبية، وأهمها استخدامها في سجن المعارضين السياسيين"، وذلك في إشارة إلى مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق قادة من إقليم كاتالونيا من بينهم بوتشيمون.

يُشار إلى أن ما يقرب من 55 ألف متظاهر قد خرجوا مساء أمس في برشلونة للاحتجاج ضد عملية الاعتقال.

وكان الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا قد اعتقل أمس الأحد بناءً على هذه المذكرة عندما كان في طريقه إلى ألمانيا قادماً من الدانمارك، بعد أن توعدت المحكمة الإسبانية العليا بمقاضاة 13 من المسؤولين الانفصاليين بسبب سعيهم لانفصال كاتالونيا.

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