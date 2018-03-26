مسؤول عراقي: طائرات تركية تهاجم مناطق حدودية تابعة لأربيل ودهوك

بغداد (أ ش أ)

أعلن مدير ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل بالعراق إحسان جلبي قيام طائرات حربية تركية بمهاجمة مناطق حدودية شمال المحافظة، وأكد شهود عيان بأن مناطق حدودية تابعة لمحافظة دهوك تعرضت لقصف جوي تركي.

وقال جلبي ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم الإثنين ـ إن طائرات حربية تركية هاجمت مناطق حدودية تابعة لناحية سيدكان مساء اليوم ، مؤكدا أن القصف لم يسبب خسائر.

من جانب آخر، أكد شهود عيان في قضاء العمادية بمحافظة دهوك أن طائرات حربية تركية هاجمت مناطق حدودية تابعة لناحية شيلادزي، مشيرين إلى أن القصف استهدف تحديدا منطقة نيروة وريكان دون معرفه الخسائر التي نتجت عن الهجوم.

واستأنفت القوات التركية قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستاني في يوليو 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في عام 2013.