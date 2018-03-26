محكمة إيطالية: يجب ان يواجه برلسكوني محاكمة جديدة بسبب الحفلات الماجنة

روما - (د ب أ):

قضت محكمة إيطالية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الاسبق، سيلفيو برلسكوني، يجب أن يواجه محاكمة جديدة بشأن مزاعم بأنه رشى شهود لتجنب المحاكمة في قضية الحفلات الماجنة المعروفة باسم "بونجا بونجا".

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلا عن القاضية ماريا فيسيدوميني، إن مقاضاة برلسكوني وأربع فتيات استعراض متهمين بعرقلة مسار العدالة والإدلاء بإفادات باطلة، يجب أن تبدأ في ميلانو في التاسع من مايو.

وتمت تبرئة ساحة برلسكوني (88 عاما) في 2015 من بممارسة الجنس مع فتاة بغاء (17 عاما)، وسوء استغلال منصبه للتستر على القضية. ولكن قضاة الاستئناف كان لديهم شكوك من أنه دفع لشهود الدفاع لمساعدته في ضمان تبرئة ساحته.

وعلى هذا الأساس أعاد الادعاء فتح التحقيقات.

كان من المقرر في الأصل أن يتم النظر في القضية بالكامل أمام محكمة العدل في ميلانو، ولكن في عام 2016 ، قام قاضي الإجراءات التمهيدية بتوزيع الإجراءات بين عدة محاكم في جميع أنحاء البلاد، ليضاعف متاعب برلسكوني القانونية.

ويواجه برلسكوني بالفعل ، بناء على نفس الاتهامات، محاكمتين واحدة في ميلانو، وأخرى في سيينا، وقد يواجه المزيد في تورينو وروما. وبحسب أنسا، قد يتم تحويل قضيتي محكمة ميلانو إلى محاكمة واحدة.

سميت قضية "بونجا بونجا" على اسم غرفة تحت الأرض في فيلا برلسكوني بالقرب من ميلانو.

وفي تطور منفصل، مثل رئيس الوزراء الاسبق اليوم كشاهد في محاكمة تجرى في مدينة ريجيو كالابريا بجنوب البلاد ضد كلوديو سكاجولا، وهو أحد وزرائه السابقين.

ويواجه سكاجولا اتهامات بمساعدة المشرع السابق عن حزب فورزا إيطاليا، أميديو ماتاسينا، بالفرار إلى دبي في 2013 ،بعد إدانته بالتواطؤ مع المافيا.

ومازالت إيطاليا تسعى لترحيل ماتاسينا ليقضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات.