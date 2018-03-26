حبس 4 أشخاص في الدنمارك للاشتباه في تنفيذ هجوم على السفارة التركية

ستكهولم - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الدنماركية أنه جرى إيداع أربعة أشخاص الحبس الاحتياطي اليوم الاثنين للاشتباه في قيامهم بإلقاء قنابل غاز على السفارة التركية في كوبنهاجن قبل أسبوع.

ولم يصب أحد في الهجوم الذي وقع في التاسع عشر من الشهر الجاري حيث تم إلقاء أربع قنابل غاز على السفارة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على عدة أشخاص في مطلع الأسبوع الحالي. وأمرت محكمة في كوبنهاجن أمس الأول الأحد واليوم الاثنين بحبس أربعة أشخاص مشتبه بهم على ذمة المحاكمة.

وذكرت وكالة أنباء ريتزاو أن اثنين من المشتبه بهم أنكرا تورطهما في الحادث خلال جلسات الاستماع اليوم ، لكنهما رفضا الرد على الأسئلة الموجهة إليهما.ولم يعرف كيفية رد المشتبه بهما الآخرين أمس الأحد حيث أصدر القاضي أمرا صارما بعدم السماح لوسائل الاعلام بتغطية الجلسة.

وقال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن على موقع تويتر "عمل جيد للشرطة" ، مضيفا "هجوم على سفارة دولة أخرى هو أمرخطير جدا".

يذكر أن السفارة كانت خالية وقت الهجوم حيث أنه وقع في منتصف الليل.