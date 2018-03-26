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فرنسا تطرد أربعة دبلوماسيين روس على خلفية "قضية سكريبال"

03:31 م الإثنين 26 مارس 2018
فرنسا تطرد أربعة دبلوماسيين روس على خلفية "قضية سكريبال"

القاهرة – (مصراوي):
قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستطرد أربعة دبلوماسيين روس، على خلفية اتهام روسيا بالوقوف وراء تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب في مدينة سالزبري البريطانية، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي صعد نبرته بوضوح ضد موسكو خلال قمته التي عقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأعلن أنه من المحتمل للغاية أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم على العميل الروسي-البريطاني المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري بإنجلترا.

وقرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي استدعاء سفير الاتحاد من موسكو للتشاور في بروكسل، وهي خطوة تعتبر إشارة احتجاج ومؤشرا على توترات دبلوماسية.

 

الخارجية الفرنسية طرد الدبلوماسيين الروس الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال

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